РИАМО - 22 дек. Следователи проверят сообщение о выявленных контрафактных препаратах в столичной частной клинике, дело взято на контроль в центральном аппарате СК РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В эфире одной из программ сообщалось о выявлении Росздравнадзором по городу Москве незарегистрированных и контрафактных лекарственных препаратов в частной косметологической клинике. По данному факту в ГСУ СК России по городу Москве на основании поступивших материалов организована проверка», - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять данную проверку и расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Кроме того, Бастрыкин потребовал от руководителя ГСУ СК России по Москве оперативно доложить о ходе и результатах данного дела.