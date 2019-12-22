РИАМО - 22 дек. На теннисном турнире серии «Челленджер» в Лиможе первой стала россиянка Екатерина Александрова, сообщает Газета.ru.

«В финальном поединке россиянка одолела представительницу Белоруссии Александру Саснович. Встреча, которая продолжалась 68 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3 в пользу Александровой», - говорится в сообщении.

До этого российская спортсменка два раза побеждала на турнире в Лиможе. Она становилась первой в 2016 и 2018 годах.