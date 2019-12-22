РИАМО - 22 дек. В рамках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» в Троицке подготовили представления, кукольные спектакли, уличные забавы и занятия в кулинарной школе, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Для большинства жителей ТинАО ближайшая площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» расположена в Троицке, на Сиреневом бульваре (владение 1). Здесь гостей каждый день ждут кулинарные мастер-классы, подвижные игры на свежем воздухе, встречи с Дедом Морозом и чудесные сказочные спектакли», - говорится в сообщении.

Посетителей фестиваля ждут по будням с 11:00 до 21:00, по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 22:00 В новогоднюю ночь площадка будет работать до 03:00.

Малыши смогут поиграть в боулинг, проверить меткость в «Школе мяча» или покататься на бесплатной карусели. На сцене праздничное настроение будут создавать творческие коллективы.

Каждый вечер на следующей неделе будут показывать постановки по мотивам сказок «Рождественские сны», «Новогодний переполох в сказочном королевстве», «Сказка о потерянном времени», «Чудесная история Кая и Герды», «Веселые снеговики», «Оле Лукойе».

А с 3 по 10 января на данной площадке в рамках проекта национальной театральной премии «Золотая маска» покажут кукольные спектакли от российских театров.

Кроме того, в кулинарной школе всех желающих познакомят с гастрономическими традициями разных стран Европы. Жителей новой Москвы научат готовить венские вафли, австрийский картофельный салат, литовскую картофельную запеканку «кугелис», «скрыляй» (лазанью по-литовски), многоэтажные датские бутерброды смерребред, новогодние пышки, ягодные десерты.

Перекусить или полноценно пообедать можно в ресторанных шале. Гостям предложат стейки, мясо и овощи на гриле, картофель в беконе, блины и так далее.