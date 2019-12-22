РИАМО - 22 дек. Столичные полицейские выявили причастных к стрельбе на Корабельной улице в Москве, им по телефону предложили добровольно явиться для дачи показаний, сейчас опрашивают двоих человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

В воскресенье у дома 11, корпус 1, по Корабельной улице жители услышали громкие хлопки. Полицейские предварительно установили, что неизвестный произвел выстрел вверх их охолощенного оружия.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором скрывались участники инцидента. С ними по телефону была установлена связь. Им было предложено добровольно явиться для дачи объяснений», - говорится в сообщении.

На текущий момент в одном из отделов полиции в Москве опрашивают двух человек. Также было изъято охолощенное оружие.

По результатам данной проверки специалистам будет принято процессуальное решение.