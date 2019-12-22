РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. В подмосковную Балашиху 23 декабря приедет главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, представление с его участием пройдет в центральном парке «Пехорка», сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков городского округа Александра Лелифановска.

«23 декабря в парк «Пехорка» в 14:00 приедет главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Состоится большое праздничное мероприятие. Для детей подготовлены новогодние подарки. Кроме того, ребята смогут лично пообщаться с Дедушкой Морозом, а также попросить его об исполнении заветного желания», - сказала Лелифановска.

Она добавила, что приезд Деда Мороза организовывает телекомпания НТВ в рамках путешествия зимнего волшебника из Великого Устюга по городам России.

В города Подмосковья главный Дед Мороз страны приедет в гости впервые. Он также посетит Мытищи, Щелково, Королев, Раменское и Подольск.

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