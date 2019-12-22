РИАМО - 22 дек. В Ленинском городском округе в 20 часов закрылись избирательные участки, на которых жители весь день голосовали за кандидатов в совет депутатов, начался подсчет голосов, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

«22 декабря 2019 года прошли выборы в совет депутатов Ленинского городского округа. <…> Начался подсчет голосов. На процедуре будут присутствовать 486 человек: 343 члена с совещательным голосом, девять представителей СМИ, 131 наблюдатель», - говорится в сообщении.

На 30 мандатов в городском округе претендует 201 кандидат. Конкурс составил свыше семи человек на мандат.

В воскресенье на избирательных участках дежурили 204 наблюдателя. Все поступившие жалобы и обращения внимательно изучат и рассмотрят. В Избирательную комиссию Подмосковья по данным выборам жалоб не поступало.

Всего в Ленинском городском округе работало 63 избирательных участка. Для жителей, которые не могли прийти на участки по состоянию здоровья, организовали голосование вне помещения.