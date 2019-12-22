РИАМО - 22 дек. За месяц в Москве произошло 17 дорожных аварий с участием мотоциклов, байкерам рекомендуют забыть о поездках по столичным улицам до весны, несмотря на теплую погоду, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

«Каким бы теплым ни был декабрь, ездить на байках сейчас опасно. Шины плохо держат сцепление с асфальтом. <…> Настоятельно советуем отказаться от поездок на мото до весны», - говорится в сообщении.

В Москве мотосезон закрыли в октябре, но из-за теплой погоды многие байкеры еще выезжают на дороги. За последний месяц в городе произошло 17 ДТП с участием мотоциклов. В результате аварий два человека погибли, еще 16 попали в больницу.

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