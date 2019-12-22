РИАМО - 22 дек. В новогоднюю ночь в столице может немного подморозить, также ожидается снег, сообщает RT.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что на следующей неделе суточная температура в мегаполисе будет на 11-12 градусов выше нормы.

«К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», - сказал Цыганков.

Он также отметил, что самым теплым днем на следующей неделе будет 24 декабря.

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