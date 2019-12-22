РИАМО - 22 дек. В течение следующей недели в Подмосковье и Москве ожидается плюсовая температура, дожди и мокрый снег, также возможно установление нового температурного рекорда, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 23 декабря столица окажется в теплом секторе циклона. Погода будет облачной, пройдут небольшие дожди. Днем ожидается до 6-8 градусов тепла, что может привести к новому суточному рекорду температуры.

«Во вторник над Москвой вновь будет облачно и дождливо. Поступление теплого воздуха будет ослабевать и в течение суток температура зафиксируется в районе 4-6 градусов. По области температура в понедельник закрепится в районе 4-9 градусов, а во вторник от 2 до 7 градусов», - сказал Леус.

Он отметил, что в середине недели циклон будет терять свою силу - погода останется облачной, пройдут небольшие дожди, переходящие в мокрый снег, в вечерние часы - температура воздуха в Москве - плюс 1-3 градуса, а по области от нуля до плюс 4 градусов.

«В четверг по территории Московского региона пройдет малоактивный холодный атмосферный фронт. Погода останется облачная, в ночные часы пройдут небольшие осадки, местами возможен слабый снег. Ночью в Москве около нуля, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем 0-2 градуса в столице, от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье», - добавил Леус.

Он уточнил, что такая же погода с небольшими ночными осадками в виде слабого и мокрого снега, а днем в виде мокрого снега и дождей, ожидается и в пятницу.

По словам синоптика, по предварительному прогнозу, в субботу и воскресенье местами пройдут небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха в Москве будет от нуля до минус 2 градусов, а в Подмосковье от плюс 1 до минус 3 градусов.