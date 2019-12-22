РИАМО - 22 дек. В результате столкновения двух легковых автомобилей на северо-западе столицы пострадал один человек, он получил незначительные травмы, причины произошедшего выясняются, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Строительный проезд, дом 6 - столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП один человек пострадал, травмы незначительные», - сказал собеседник агентства.

По его словам, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.