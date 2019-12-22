РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковный Подольск 27 декабря приедет главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, представление с его участием пройдет у новогодней елки возле ДК «Октябрь», сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Борис Денисов.

В воскресенье в сквере Поколений прошел праздник зажжения главной городской елки. В программе были игры, конкурсы, выступления творческих коллективов, встреча со сказочными героями и персонажами из любимых мультфильмов. Герои мультфильмов парадным маршем прошли к главной елке Подольска.

«Сегодня началась череда новогодних праздников. 27 декабря на площади генерала Еремеева перед ДК «Октябрь» в 15:00 начнется большая программа на улице у елки. К нам приедет главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Приглашаем взрослых и детей посетить это мероприятие», - сказал Денисов.

Он также пригласил жителей в сквер Поколений в новогоднюю ночь, где впервые за многие годы с 00:00 до 02:00 устроят дискотеку и большой фейерверк.

С 28 декабря начинаются новогодние гуляния в парках городского округа, туристической зоне Дубровиц. Будет много интересных программ, тематические новогодние представления приготовило каждое учреждение культуры. Планируется провести много спортивных соревнований. Учреждения по работе с молодежью также проводят новогодние представления.

«Всех, кто хочет активно провести Новый год на улице и принять участие в народных гуляниях, приглашаем оторваться от праздничных столов и отдохнуть всей семьей», - заключил Денисов.

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