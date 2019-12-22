РИАМО - 22 дек. Температура днем 23 декабря в столице может подняться до 6-8 градусов, таким образом она может побить очередной рекорд по самому теплому дню, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус.

«В понедельник столица окажется в теплом секторе очередного циклона. Погода будет облачная, пройдут небольшие дожди. Днем столбики термометров в Москве поднимутся до 6-8 градусов, что может привести к обновлению суточного рекорда максимальной температуры», - сказал Леус.

По его словам, предыдущий рекорд для 23 декабря был установлен в 2015 году и составляет плюс 5,9 градуса.

Также 18 и 19 декабря в столице были обновлены рекорды самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений. Так, 18 декабря был побит рекорд 1886 года, а 19 декабря - показатели 1982 года.

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