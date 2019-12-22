РИАМО - 22 дек. Москвичи, проживающие по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 6, начали переезжать в рамках программы реновации, в здании находится 80 квартир, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участникам программы реновации предлагают жилье в новостройках на Бескудниковском бульваре (дома 3, 5, 11, корпуса 1 и 2, 13) и Дмитровском шоссе (дома 68, 70, 74, корпус 1). Всего в Бескудниковском районе в настоящий момент расселяют 15 старых домов», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Девять новостроек уже передали под заселение на севере столицы с момента старта программы, в них переезжают жильцы 16 домов САО.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч столичных семей улучшат жилищные условия. Какие дома войдут в программу, решали сами жители. По итогам голосования в программу были включены 5173 дома.