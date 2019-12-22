РИАМО – 22 дек. В Москве на аукционе продали драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, в частности, любимые серьги певицы ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей, а колье, подаренное Гейдаром Алиевым, - за 1,2 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

На аукционе были представлены 63 предмета, общая сумма которых на старте оценивалась почти в 5 миллионов рублей. Участники торгов могли приобрести, например, золотой гарнитур «Малая парюра» из колье (112 природных бриллиантов круглой огранки), серег (32 бриллианта) и кольца (16 бриллиантов), золотую брошь «Павлин» с природной бирюзой и многое другое.

«Любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, которые она называла «Мои серьги» (1908), ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей при стартовой цене в 1 миллион рублей. Золотое колье с 127 бриллиантами (1970), по семейному преданию подаренное певице Гейдаром Алиевым, продано за 1,2 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

На аукционе продали перьевую ручку Cartier, подаренную Зыкиной по легенде Ким Ир Сеном, за 100 тысяч рублей. Итоговая сумма торгов составила 4,8 миллиона рублей с учетом аукционной премии.