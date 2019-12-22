РИАМО - 22 дек. Работы по благоустройству завершили на набережной имени Менделеева и прилегающего Центрального парка в Дубне, там сделали освещение, спортплощадку, тропиночную сеть, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Дубна – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года.

«Проект благоустройства набережной имени Менделеева и Центрального парка направлен на создание четкого функционального зонирования территории с выявлением преимущественно природно-экологических участков, предназначенных для тихого отдыха, с реставрацией исторической части и с формированием функциональных зон активного отдыха – детских, спортивных, зрелищных, культурно-просветительских, образовательных, а также особой зоны пляжа», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Рабочие провели устройство линий наружного освещения, установили малые архитектурные формы. Создали новую тропиночную сеть, уложили новую брусчатку. На набережной обустроены и восстановлены три спуска и ротонды. Построена новая просторная волейбольная площадка.

Для детей разных возрастов создали две современные познавательные площадки, также есть амфитеатр, коворкинг, лекторий. Для спортсменов обустроена зона воркаута.

Кроме этого, для любителей тенниса оборудована площадка, есть шахматные столы. На площади перед ДК «Мир» установили арт-объект «Солнечная система», также сделали новую систему видеонаблюдения и wi-fi.

Произведены работы на Молодежной поляне, отремонтирована сцена для городских мероприятий. Высажено 1350 кустарников.