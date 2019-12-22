РИАМО - 22 дек. Грузовик и легковая машина столкнулись на Фирсановском шоссе в Зеленоградском округе столицы, в результате ДТП пострадали три человека, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«Около 14:30 в районе дома 5 по Фирсановскому шоссе произошло столкновение двух транспортных средств - грузовика Renault и легкового автомобиля Mercedes. По предварительным данным, в результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести, из них двое детей», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ДПС. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.