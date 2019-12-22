РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске на празднике зажжения главной городской елки встретили Деда Мороза и провели костюмированный парад героев мультфильмов, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Борис Денисов.

В воскресенье в сквере Поколений в 16:00 начался праздник зажжения главной городской елки и встречи Деда Мороза. Для гостей подготовили игры, конкурсы, выступления творческих коллективов учреждений культуры, встречу со сказочными героями и персонажами из любимых мультфильмов. Герои мультфильмов парадным маршем прошли к главной елке Подольска. Участников костюмированного мультпарада наградил Денисов.

«Традиционно 22 декабря в нашем городе зажигается главная новогодняя елка в сквере Поколений. Сегодня в театрализованно-концертном действии принимают участие все наши дома культуры, театральные и хореографические коллективы. В программе традиционный мультпарад со встречей героев из любимых мультиков и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой», - сказал Денисов.

по его словам, в программе праздника: фейерверк и дискотека до восьми вечера. Самое активное участие в мультпараде приняли семьи, которые пришли с детьми в новогодних костюмах, им подарили 20 кружек с логотопом «Зима в Подмосковье в Подольске с любовью». Также участники парада получили около 80 брендированных часов.

Жители пришли на мультпарад с детьми в костюмах Петрушки, льва, зайчика, лисички-сестрички, Симки из мультфильма «Фиксики» и морского пирата.

Автор слогана «Зима в Подмосковье в Подольске с любовью» художественный руководитель ДК «Металлург» микрорайона Львовский Наталья Кулешева получила тульский самовар

По оценке Денисова, на гуляния пришло не менее 6 тысяч человек.

Как провести зиму в Подмосковье>>