РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Подольские спортсмены заняли два первых и четыре вторых места на чемпионате и первенстве Московской области по карате среди мужчин и женщин, юношей и девушек, сообщается в группе «Климовская федерация кекусинкай карате» в соцсети «ВКонтакте».

В Павловском Посаде 21 декабря прошли чемпионат и первенство Московской области по карате среди мужчин и женщин, юношей и девушек. Турнир собрал около 200 бойцов из Московской области и из нескольких регионов ЦФО.

«Спортсмены Климовской федерации кекусинкай карате достойно выступили на этих соревнованиях. Первыми стали Денис Хохлов и Дарья Назарова. Второе место завоевали Григорий Тымченко, Артем Салеков, Екатерина Осадчая и Светлана Валюк», - говорится в сообщении.

Победители и призеры успешно отобрались на участие в первенстве России, которое пройдет с 28 февраля по 2 марта 2020 года в Москве.