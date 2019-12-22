РИАМО - 22 дек. Российский биатлонист Александр Логинов финишировал 11-м на масс-старте третьего этапа Кубка мира, сообщает Газета.ru.

«Во французском Анси прошел мужской масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. Россиянин Александр Логинов финишировал 11-м», - говорится в сообщении.

Логинов сражался на гонке до последнего, но его уровень подготовки совсем не тот, что у победителей.

Еще один россиянин Никита Поршнев финишировал 18-м. Матвей Елисеев не промахнулся ни разу, но отмечена его ужасающее физическое состояние, что не позволило спортсмену подняться высоко в турнирной таблице.