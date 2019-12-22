РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 25 декабря пообщается с жителями муниципалитета в прямом эфире радио.

«Отвечу на ваши вопросы в программе «Радио Люберецкого региона». Обсудим реализацию программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», подведем итоги уходящего года и наметим планы на будущее. Эфир начнется в 18:10», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Свои вопросы жители могут отправить на электронный адрес радио: radiolub@mail.ru или задать по телефону: 8-495-554-55-72. Телефон для предварительного звонка: 8-495-554-00-72.