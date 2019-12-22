РИАМО – 22 дек. В шуточном ролике в Instagram наставник проекта «Голос» Сергей Шнуров рассказал, почему его подопечный Арсений Курчанин, разозливший Полину Гагарину, выбыл из шоу, сообщает Газета.ru.

В девятом эпизоде шоу наставница проекта Гагарина возмутилась поведением конкурсанта во время выступления. Курчанин в образе гопника исполнил композицию «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки Вверх!», назвав в ходе выступления певицу «малой», а также высыпав ей на стол гору семечек.

«Бывший участник восьмого сезона музыкального проекта «Голос» Арсений Курчанин опубликовал в Instagram шуточное видео со своим наставником Сергеем Шнуровым. В нем лидер группы «Ленинград» делится впечатлениями от выступления 17-летнего вокалиста и рассказывает, почему он, на его взгляд, не прошел в следующий этап шоу — четвертьфинал», - говорится в сообщении.

Шнуров в видео говорит, что Курчанин должен был сыпать семечки на голову Гагариной, чтобы остаться в шоу, при этом говоря эту фразу, певец высыпает семечки на Курчанина.

После такой выходки Гагарина выразила сомнение, что постановкой номера занимался сам Курчанин.

Она добавила, что прощает участника шоу, так как знает, что за этим всем стоял Шнуров.