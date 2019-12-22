РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. На проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск городского округа Подольск установили газонное ограждение, чтобы защитить зеленые насаждения от повреждения автомобилями, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Для предотвращения парковки автотранспортных средств на участках с зелеными насаждениями вблизи дома №10 на проспекте 50 лет Октября МБУ «ПКБ» установило газонное ограждение», - говорится в сообщении.

Ограждения устанавливаются на основании обращений граждан, мониторинга территории и в местах парковки автомобилей на участках с зелеными насаждениями.