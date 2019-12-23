РИАМО - 23 дек. В самую длинную ночь года, с воскресенья на понедельник, жители столицы смогут наблюдать максимум активности самого северного метеорного потока Урсиды.

На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 22 на 23 декабря, приходится максимум действия метеорного потока Урсиды, ожидается до 10 метеоров в час.

В прошлом Урсиды давали вспышки до 90-120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая – около 10 метеоров в час. По скорости пролета метеоров звездопад Урсиды очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость метеоров Урсид - около 32 километров в секунду.

Условия наблюдения Урсид в 2019 году благоприятны. Луна близкая к фазе новолуния появится над восточным горизонтом только после 04:00 по московскому времени и не помешает наблюдениям метеоров Урсид. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды», крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Урсиды – самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны.