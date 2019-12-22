РИАМО - 22 дек. В офисах МФЦ Московской области можно получить и заменить социальную карту жителя региона, она дает право на скидку в магазинах, аптеках и право на бесплатный проезд, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Подмосковья «МО МФЦ».

«Категории жителей Московской области, имеющие право на оформление социальной карты: региональные и федеральные льготники и пенсионеры, не имеющие льготного статуса; дети-инвалиды и их родители; дети из многодетных семей и один из родителей (до достижения младшим ребенком возраста семи лет); дети старше семи лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца», - уточняется в сообщении.

Социальная карта дает владельцам льготы. Так, жители региона благодаря соцкарте имеют право бесплатного проезда на всех видах наземного городского пассажирского транспорта общего пользования Московской области (кроме такси, маршрутного такси) и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Кроме того, карта предоставляет скидку 5% на товары в магазинах «Атак», «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка», «Дикси» и «Магнит», 3-5% на лекарства в аптеках.

«Все социальные карты выдаются жителям Московской области на пять лет. По истечении этого срока социальную карту нужно заменить», - уточняется в материале.

Подробнее о порядке получения на услуг можно узнать по телефону горячей линии 8-800-550-50-30, а также в любом центре «Мои документы» региона.

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