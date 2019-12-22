РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск жители обнаружили навал строительного мусора объемом более 300 кубометров, его обязали вывезти застроищика ЖК «Эстет», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В теруправление Климовска обратилась инициативная группа ЖК «Эстет», расположенного на улице Серпуховская, дом 7, по вопросу навала строительного и крупногабаритного мусора рядом с их домом.

«Данный навал образован застройщиком ООО «Премьер Инвест» и находится на их откадастрированной территории. Площадь территории с навалом составляет более 500 квадратных метров, ориентировочный объем мусора - более 300 кубомеров. Представители регионального оператора «МСК НТ» совместно с территориальным управлением Климовска составили на месте акт и направили собственнику земельного участка уведомление с просьбой организовать вывоз», - говорится в сообщении.

Если в течении месяца со дня направления уведомления меры не будут приняты, региональный оператор запланирует работы по вывозу за свой счет. Далее регоператор в судебном порядке будет взыскивать средства с нарушителя.