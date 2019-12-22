РИАМО - 22 дек. Завод энергетического машиностроения в Чехове на несколько часов превратился в театральную сцену, здесь показали спектакль-перформанс режиссера Юрия Квятковского «Мистерия высокого давления», говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Спектакль представили благотворительный резервный фонд и проектная группа «8 линий».

«Название стало органичным отражением всей концепции перформанса. Мистерия — это мир служений, таинств и посвящений. Еще в эпоху Средневековья мистерии были делом ремесленных гильдий и цехов. Попытка отразить действительность настоящего — это и есть посвящение в «Мистерию высокого давления», созданную совместно с трудовым коллективом Чеховского «Энергомаша», - говорится в сообщении.

В первой части спектакля зрители окунулись в атмосферу времени Великой Отечественной войны. Показан 1942 год, когда силы уже на исходе, но рабочим жизненно необходимо трудиться для себя, для фронта. После того, как ремесло «Высокого давления» все-таки побеждает, в стране появляется первая в мире атомная электростанция.

Для достоверной передачи событий того времени в качестве материала для либретто использовались инструкции к станкам, вербатимы рабочих, архивы предприятия. Сложные аппараты и детали стали инструментами для звукоизвлечения, а конструкции завода предстали в роли балетной сцены и декораций.

«Финальная часть никого не оставила равнодушным. На протяжении всего спектакля зрители были свидетелями таинства зарождения завода под аккомпанемент оркестра и хора, увидели завораживающую оперу в движении и масштабные инсталляции прямо в сердце действующего производства», - добавляется в материале.

В кульминационный момент десятки артистов, киловатты света и звука, движущиеся платформы, краны и спецэффекты заставили ожить огромное предприятие.