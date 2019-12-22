РИАМО - 22 дек. В текущем году сотрудники центров «Мои документы» Подмосковья приняли 20,9 миллиона заявлений по 326 услугам, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

Больше всего обращений подали в МФЦ Балашихи, Одинцовского городского округа, Красногорска, Мытищ, Домодедова и Люберец.

«В числе наиболее востребованных тем — регистрация прав и кадастровый учет недвижимости (2,3 миллиона заявлений), получение сведений из ЕГРН (827 тысяч заявлений), восстановление учетной записи на госуслугах (1,2 миллиона заявлений), получение социальных карт (369 тысяч заявлений), паспорта гражданина РФ (231 тысяча заявлений) и СНИЛС (147 тысяч заявлений)», - говорится в сообщении.

Региональная сеть МФЦ насчитывает 125 офисов, 257 территориально обособленных структурных подразделений, в которых работают более 6 тысяч сотрудников. Во всех МФЦ работает 1991 окно предоставления государственных и муниципальных услуг.

В декабре открылись офисы в Мытищах (улица Мира, 32/2, ТЦ 4Daily) и Солнечногорске (деревня Брехово, 83м).

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