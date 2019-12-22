РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 25 декабря выступит в эфире местного телевидения и ответит на вопросы жителей.

«Пообщаемся в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения». Обсудим реализацию программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», подведем итоги уходящего года и наметим планы на будущее. Эфир на «Люберецком районном телевидении» начнется в 19:30», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Он уточнил, что свои вопросы жители Люберец могут задать по телефонам: 8 (498) 642-19-50, 8 (498) 642-19-52. Кроме того, вопросы можно оставлять на сайте www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир».