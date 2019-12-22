РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске каток не будет работать в воскресенье из-за слишком теплой погоды, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 22 декабря, каток не работает в связи с климатическими условиями. Надеемся на ваше понимание», - говорится в сообщении.

Центральный каток Подольска площадью 800 квадратных метров расположен слева от главного входа в парк имени Виктора Талалихина. На катке есть прокат и услуга по заточке коньков, в крытом помещении можно переобуться и согреться горячим чаем.

Кратковременные оттепели катку не страшны, так как работает холодильное оборудование. Но с аномально теплой погодой декабря, установившейся на длительное время, оборудование не справляется.

Аномально теплая погода установилась на территории Московского региона в декабре. Температура выше средних многолетних значений, показания термометров практически постоянно находятся в положительном секторе, что нетипично для начала зимы.

Как провести зиму в Подмосковье>>