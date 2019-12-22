РИАМО - 22 дек. Промышленные скважины, которые используются для добычи питьевой воды и для полива, подлежат обязательному лицензированию со следующего года, такого рода скважины имеются в 600 СНТ Подмосковья, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников региона Никита Чаплин.

Он отметил, что данные изменения касаются только общих скважин СНТ, а не личных на участке.

«Это, в основном, промышленные скважины, которые действуют в двух направлениях. Это общие скважины в тех СНТ, где есть проблемы с питьевой водой. Они глубокие, серьезные и промышленные, для питьевой воды. Также скважины для полива. Таких скважин немного, но они тоже имеются на территории Московской области. С 1 января 2020 года наступает обязательный порядок их лицензирования», - сказал Чаплин в эфире радио «Вести FM».

Он уточнил, что при выявлении вышеупомянутых скважин без лицензии в отношении председателя СНТ может быть выписан штраф.

По его словам, в Подмосковье действует 600 подобных скважин, из которых лишь 330 имеют регистрацию.

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