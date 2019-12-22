РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. В подмосковной Балашихе ищут мужчину, который 19 декабря вышел из дома и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 66-летний Николай Александрович Гребенкин, городской округ Балашиха, Московская область. 19 декабря ушел из дома и не вернулся», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Особые приметы: седые усы и щетина, татуировка на левой руке. Мужчина был одет в черно-синюю куртку на молнии с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.