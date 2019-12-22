РИАМО - 22 дек. У москвички мошенники украли 1,5 миллиона рублей с банковской карты, ведется расследование данного дела, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

20 декабря в 20:00 в ОМВД обратилась безработная жительница Москвы 1983 года рождения, которая заявила о краже денежных средств с ее банковской карты.

«Установлено, что с 14 по 17 декабря на телефон потерпевшей неоднократно звонили неизвестные, которые обманным путем совершили кражу с ее банковской карты денежных средств в сумме 1,5 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.