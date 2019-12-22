РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Подольская женская футбольная команда «Подольчанка» победила команду МБУ СШОР Богородского городского округа со счетом 7:0, сообщается в группе клуба в соцсети «Вконтакте».

«Женская футбольная команда «Подольчанка» заключительную игру в 2019 году провела на победной ноте. В домашнем матче с МБУ СШОР Богородского горокруга, который проходил в МБУ ФСК «Ирида», команда одержала очередную победу со счетом 7:0», - говорится в сообщении.

Мячи в ворота соперников забили Кристина Агаркова, Екатерина Николаева и Ксения Алпатова.

В 2019 году команда становилась чемпионом Московской области по мини-футболу, играла в летнем первенстве с командами первого дивизиона.