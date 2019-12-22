РИАМО - 22 дек. Проект «Московское долголетие» подготовил для участников концерты, спортивные занятия и другие культурные развлечения в преддверии Нового года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«23 декабря в Крылатском в 12:30 начнется новогоднее представление, которое подготовили вокальные и танцевальные коллективы. Гостей ждут по адресу: Рублевское шоссе, дом 36, корпус 2. В Капотне (1-й квартал Капотни, дом 14) перед публикой выступят творческие коллективы и артисты проекта «Московское долголетие». Начало мероприятия в 13:30. Концерт ансамбля «Раздолье» из района Марьино состоится в 14:30 по адресу: улица Люблинская, дом 159», - говорится в сообщении.

Для участников проекта в Измайлове пройдет новогодний концерт, собравшиеся услышат песни из кинофильмов и стихотворения, а для жителей Печатников проведут новогодний карнавал-концерт «Точь-в-точь».

Москвичи старшего поколения, проживающие в Зеленограде, 25 декабря могут прийти на занятие по скандинавской ходьбе, которое проведут на территории «Озеропарка».

26 декабря в парке «Бабушкинский» пройдет праздничный бал-маскарад, где посетители смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах, поиграть в подвижные игры, посетить чайную зону с русским самоваром и угощениями.

Лекция о здоровом образе жизни состоится в районе Алексеевский. Также для жителей Нагатинского Затона состоится открытый урок «Зумбический Новый год». Участники «Московского долголетия» представят на нем музыкально-танцевальный номер и поделятся историями о том, как проект изменил их жизнь.

В Кузьминках 27 декабря в 12:00 состоится праздничный концерт участников проекта «Московское долголетие». В этот же день в районе Чертаново Центральное пройдет выступление театрального коллектива участников проекта. Начало в 13:30.