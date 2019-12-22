РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Частота очистки платиновых катализаторов, которые установлены на каждой из трех печей для обжарки кофе, будет сокращена на предприятии АО «Компания «Продукт-сервис» в Люберцах для уменьшения возможных неприятных запахов, сообщается на официальной странице управления по охране окружающей среды администрации Люберец в соцсети «ВКонтакте».

В связи с многочисленными обращениями граждан на неприятные запахи управлением по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы был осуществлен выезд на территорию предприятия АО «Компания «Продукт-сервис» (бренд Lebo coffee) по адресу: Котельнический проезд, дом 1.

«Руководство предприятия сообщило, что для уменьшения возможных запахов будут предприняты следующие меры: изменится частота очистки платиновых катализаторов, которые установлены на каждой из трех печей для обжарки кофе <...> с одного раза в месяц до двух раз в месяц», - говорится в сообщении.

Также предприятие готово провести экскурсию на производство для активных жителей городского округа Люберцы.