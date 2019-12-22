РИАМО - 22 дек. Стартовала высадка деревьев-крупномеров в рамках первого этапа работ по компенсационному озеленению при строительстве новой Коммунарской линии метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня началась высадка 15 лип в Обручевском районе около строящейся станции «Улица Новаторов» Коммунарской линии рядом с домом 101 по Ленинскому проспекту. На следующей неделе еще 45 таких же деревьев посадим в Академическом районе на пересечении улиц Новочеремушкинской и Дмитрия Ульянова», - сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Благодаря проведению компенсационного озеленения в итоге жители получат вдвое больше деревьев – это около 1 тысячи штук. Деревья, которые высаживают на данной территории, вырастили в лесопитомниках Тульской области. При посадке растения крепятся на растяжки для лучшей фиксации с целью ровного устойчивого роста и покрываются тростниковыми матами на срок до полутора-двух лет. В перспективе они вырастут до 20 метров, при высадке их высота составляет порядка 5-6 метров.

«Все деревья - дымо- и газоустойчивые, адаптированные к экологическим условиям мегаполиса и посадкам вдоль магистралей, высаживаются с соблюдением всех санитарных норм и правил», - подчеркнул Газизуллин.