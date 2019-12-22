РИАМО - 22 дек. Главное управление МЧС РФ по Москве предупреждает горожан о тумане до обеда 23 декабря, в связи с этим специалисты дали несколько рекомендаций, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 15 часов 23 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 300-800 метров», - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС рекомендуют автомобилистам при тумане значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также стоит избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

При этом пешеходам следует в тумане при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

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