РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска определили четыре места для размещения площадок для выгула собак, но средства на них в 2020 году не выделили, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила на интернет-портале «Добродел» сделать в микрорайоне Климовск хотя бы одну площадку для дрессировки и выгула собак. Она отметила, что ранее власти обещали это сделать, но никаких изменений не произошло.

«В микрорайоне Климовск определили четыре возможных участка для размещения специализированных площадок для выгула собак. В том числе на улице Молодежная, между домом 2, корпус 3 и домом 7 корпус 6; севернее Сергеевского тупика; на территории лесопарка «Дубки»; на территории парка «Дубрава». Финансирование на вышеуказанные работы в 2020 году не предусмотрено», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.

