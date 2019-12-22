РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. В первом костюмированном новогоднем забеге в воскресенье в подмосковной Балашихе поучаствовали более 100 жителей округа, в том числе из Москвы и других городов Подмосковья, сообщила «РИАМО в Балашихе» один из организаторов забега, директор Молодежного центра «Новый свет» Олеся Мирошникова.

Забег в костюмах проходил в Балашихе в воскресенье в парке Заречная в рамках молодежного новогоднего фестиваля, организованного управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи. Перед началом соревнований на главной сцене парка для участников устроили развлекательную программу, а также танцевальную разминку в стиле Зумба.

«Сегодня впервые в Балашихе в рамках молодежного новогоднего фестиваля мы провели костюмированный забег, который отныне станет традиционным. В нем приняло участие более 100 человек не только из Балашихи, но и из Москвы и других городов Подмосковья. Забег мы разделили на несколько категорий: семейный - под девизом «Моя семья - одна команда» и костюмированный - оба на дистанцию 1 километр, а также спортивный забег «2020» на дистанцию 2020 километров», - сказала Мирошникова.

Она добавила, что всем участникам вручили памятные медали с символикой «Зима в Подмосковье», а победителям в зависимости от призовых мест достались бесплатные абонементы на месяц в фитнес-центр и бассейн, семейные мастер-классы «Рисование на воде». В костюмированном забеге победители и призеры были не только среди самых быстрых бегунов, призы получили и те, кто представил самый лучший костюм. Для них в подарок устроили и памятную фотосессию.

На площадке забега были организованы еда и бесплатный горячий чай.

В рамках новогоднего молодежного фестиваля специалисты и волонтеры молодежного центра «Спутник» организовали новогодний квест, в котором командам предстояло не только проявить быстроту и ловкость, но и проявить смекалку. Участникам нужно было сориентироваться на местности, отгадать, какие герои из фильмов и новогодние персонажи их встретят на каждом этапе.

«Одним из этапов квеста стала и дегустация фруктов. С закрытыми глазами участники должны были определить, что за фрукт перед ними. Чтобы стать победителем, нужно было ориентироваться в зимних видах спорта, разбираться в математике и быть спортивно подготовленным», - отметила специалист центра Асмик Бегларян.

Фестиваль завершился концертной программой с участием вокалистов округа.

Как провести зиму в Подмосковье>>