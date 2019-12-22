РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Юные единоборцы из Подольска успешно выступили на открытом первенстве Реутова по спортивной борьбе панкратион и завоевали одну золотую, семь серебряных и восемь бронзовых медалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Военно-спортивный клуб «Скорпион» Подольска принял участие в открытом первенстве Реутова по спортивной борьбе панкратион. Состязания проходили в ФОКе имени Невзорова 21 декабря. За медали первенства боролись более 120 участников из 12 клубов смешанных единоборств Москвы и Московской области.



«Команда военно-спортивного клуба «Скорпион» в общем командном зачете завоевала второе место и кубок. Юные спортсмены показали отличные результаты в различных весовых и возрастных категориях. Золото у Таисии Горпинко, серебро у Анастасии Ефимовой, Александра Ефимова, Глеба Фефелова, Льва Кожушко, Егора Чапурина, Тимура Забурдяева, Никиты Суслина», - говорится в сообщении.



Бронза у Ильи Давиденко, Никиты Шапченкова, Егора Белоусова, Эдуарда Меликова, Юрия Глущенко, Григория Давыдова, Кирилла Непомнящего, Яны Анохиной.