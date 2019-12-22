РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске назвали самые популярные и редкие имена, которые родители давали новорожденным в 2019 году, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском роддоме назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в 2019 году.

«Среди мальчиков лидером остается имя Александр, а среди девочек на первом месте - Мария. Также мальчиков часто называют Михаил, Артем, Кирилл, Андрей, Дмитрий, Матвей, а девочек - София, Анна, Алиса, Полина, Алена, Кира, Кристина, Вероника, Таисия», - говорится в сообщении.

Самыми необычными у представителей мужского пола стали Дональд, Уолтер, Яго, Томислав и Арамис. Среди девочек - Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля.

В 2019 году мальчиков родилось больше, чем девочек - 51404 и 47678 соответственно.

Эти данные стали известны в том числе благодаря тому, что в Подольском родильном доме работают сотрудники ЗАГСа. Поэтому свидетельство о рождении мамы могут получить сразу после рождения ребенка. Для этого нужно только иметь при себе паспорта обоих родителей и свидетельство о заключении брака (оригиналы).