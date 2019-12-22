РИАМО - 22 дек. Неизвестный выстрелил в воздух из охолощенного оружия на Корабельной улице у Моссовета, сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленника, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«По адресу: улица Корабельная 11, корпус 1 поступило сообщение о громких хлопках. На место прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным установлено, что неизвестный произвел выстрел вверх их охолощенного оружия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском злоумышленника. Пострадавших нет.