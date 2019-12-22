РИАМО - 22 дек. В подмосковном Ленинском округе явка избирателей на выборах в совет депутатов на 12:00 составила почти 6%, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В воскресенье проходят выборы в совет депутатов Ленинского городского округа, на 30 депутатских мандатов претендует 201 кандидат, из них 170 человек от политических партий и 31 самовыдвиженец. Численность избирателей на данной территории – почти 113 тысяч человек. Для голосования откроются 63 избирательных участковых участка.

«Стоит отметить, что это последние муниципальные выборы в этом году. И явка на 12:00 составила 5,88%, что составляет порядка 6,5 тысяч жителей округа. По сравнению с другими муниципалитетами, явка достаточно хорошая для такого времени», - сказал Березкин.

Он добавил, что на каждом избирательном участке находится сотрудник Мособлизбиркома, который ведет наблюдение за процессом, также у него есть мобильное приложение, на которое он фиксирует какие-то моменты по явке, либо ситуации, вызывающие вопросы.