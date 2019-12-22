РИАМО - 22 дек. МЧС разослало жителям Московской области сообщения с предупреждением о тумане с видимостью до 300 метров, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 15 часов 23 декабря местами по Московской области ожидается туман с видимостью 300-800 метров. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

Также на территории Подмосковья объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана с 18:00 22 декабря до 21:00 23 декабря. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.