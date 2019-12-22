РИАМО - 22 дек. В Ленинском городском округе в воскресенье проходят выборы в совет депутатов, на одном из участков возникли вопросы к проведению опросов общественного мнения с применением QR-кодов, к ситуации подключилась Избирательная комиссия Подмосковья и правоохранительные органы, сообщается на сайте Вестника Избирательной комиссии региона.

Ранее на сайте «Карта нарушений на выборах» было размещено сообщение от пользователя, в котором говорится, что на входе на участок 1283 зафиксированы люди, сканирующие QR-код с приглашений на выборы, что вызвало подозрение на контроль за явкой.

«В Мособлизбирком обратились члены Совета по правам человека с просьбой проверить законность данных действий. Избирательная комиссия Московской области дала указания ТИК и УИК о невозможности допуска лиц, проводящих опросы в помещениях для голосования. Также материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки», - отмечается в материале.

В свою очередь председатель совета при главе региона по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич отметила, что само проведение экзитпола законно и обоснованно, однако вопросы возникали по поводу наличия кодов на опросных листах и с якобы списками избирателей, которые у них были.

«По первому поводу нам пояснили люди, которые проводят экзитпол, что это учет людей, которые приняли участие в опросе, то есть для социологии. Тем не менее, мы попросили, поскольку вопросы есть, <…> Избирком Московской области и органы внутренних дел разобраться с этим вопросом, посмотреть внимательно, нет ли там нарушения закона», - подчеркнула Юденич.

Также она обратила внимание на опубликованную депутатом Госдумы Валерием Рашкиным в социальных сетях информацию о якобы списках избирателей, которые оказались у участников экзитпола.

«Мы только не понимаем, откуда эти списки, нас очень беспокоит то обстоятельство, что данные избирателей оказались в открытом доступе и мы тоже обращаемся и к Избирательной комиссии Московской области, и в органы внутренних дел с просьбой разобраться с этим уже вопросом. Надеемся, до конца дня мы уже получим ответы», - подчеркнула Юденич.

Избирательная комиссия Подмосковья также отметила, что проведение опросов общественного мнения Избирательным законодательством не запрещено. При этом статьей 46 №67-ФЗ установлен ряд ограничений, связанных с опубликованием результатов опросов общественного мнения. Иных ограничений законом не установлено.

Избирательные комиссии не наделены полномочиями по регулированию вопросов, связанных с проведением указанных выше процедур. При этом участие в опросах общественного мнения не является обязательным. Избиратели самостоятельно принимают решение об участии или отказе в участии в таком опросе.