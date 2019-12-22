РИАМО - 22 дек. На территории столицы в ближайшее время прогнозируют густой туман, автолюбителям советуют быть предельно осторожными на дороге, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«МЧС обещает в ближайшие час-два густой туман. До завтрашнего дня видимость будет всего 300-500 метров. Будьте осторожны. Помните про противотуманки и дистанцию», - говорится в сообщении.

В столице объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана с 23:00 22 декабря до 23:00 23 декабря. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.