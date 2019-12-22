РИАМО - 22 дек. Столичные правоохранители расследуют кражу денежных средств у мужчины, телефонный мошенник путем обмана снял с карты пострадавшего крупную сумму, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

17 декабря в ОМВД поступил материал проверки по обращению к ним мужчины 1962 года рождения, который заявил о краже денежных средств с его расчетного счета.

«Установлено, что с 16 по 29 октября на номер телефона пострадавшего с неустановленного номера позвонил неизвестный, ввел его в заблуждение, под предлогом предотвращения несанкционированных списаний денежных средств, после чего совершил кражу денег в сумме свыше 420 тысяч рублей с расчетного счета», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.