РИАМО - 22 дек. Новогодний фестиваль «Фабрика подарков» состоялся в столичном образовательном комплексе «Техноград», в нем приняли участие свыше 6 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На улице гостей встречали герои фильма «Трансформеры» — Оптимус Прайм, Бамблби и Мегатрон, которые устроили танцевальное шоу. В павильонах «Арт.Техноград» и «Урбан.Техноград» работали интерактивные зоны, где проводили мастер-классы», - говорится в сообщении.

Для посетителей фестиваля были показаны театральные представления в зале Black Box, в частности, пришедшие смогли посмотреть спектакль «Маленькая Баба-яга», шоу фокусов и шоу «Фабрика подарков».

«Несмотря на то, что проходившие мастер-классы в большей степени были ориентированы на детскую аудиторию, взрослые посетители с удовольствием включались в праздничную программу — тысяча человек приняли участие в новогоднем квесте», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Особой популярность на фестивале пользовалась запись фото- и видеопоздравлений в тематических зонах «Сани Деда Мороза», «Волшебный стеклянный шар», «Новогодний табурет» и «Новогодняя сказка».

Кроме этого, москвичи могли записать новогоднее поздравление абсолютно незнакомому человеку и получить послание в ответ.

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