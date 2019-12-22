РИАМО - 22 дек. В воскресенье днем в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили около 30 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали четыре рейса. В Домодедове восемь рейсов задержали, десять отменили. В Шереметьеве задержаны семь рейсов.

В подмосковной воздушной гавани Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>