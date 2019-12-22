РИАМО - 22 дек. В воскресенье днем в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили около 30 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали четыре рейса. В Домодедове восемь рейсов задержали, десять отменили. В Шереметьеве задержаны семь рейсов.
В подмосковной воздушной гавани Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>
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