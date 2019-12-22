РИАМО - 22 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в Instagram и «ВКонтакте» новые лимитированные карты «Тройка», выпущенные к фестивалю «Путешествие в Рождество».

В Instagram пользователи могут получить одну из 10 «Троек», если будут подписаны на аккаунт РИАМО @inmsk и поделятся розыгрышным постом в сторис, при этом отметив аккаунт агентства и поставив хештег #ПутешествиеВРождество. Не стоит забывать и о том, что профиль должен быть открыт.

Также пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут получить одну из пяти лимитированных карт «Тройка», если будут подписаны на группу «РИАМО в Москве», сделают репост конкурсной записи и поставят хештег #ПутешествиеВРождество. Профиль участников должен быть открыт. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, созданные только для участия в конкурсах.

Итоги по двум конкурсам проведут 28 декабря.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.